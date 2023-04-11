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Выборы мэра Томска по-новому не состоялись

Источник:
Sibnet.ru
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Выборы мэра Томска признали несостоявшимися, так как оба кандидата взяли самоотвод в день голосования, заявил спикер гордумы Чингис Акатаев на заседании во вторник.

Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска в октябре 2022 года. В конкурсную комиссию подавали заявки восемь человек. В итоге гордуме предложили двух кандидатов: бизнесмена, депутата областной думы от КПРФ Максима Лучшева и и.о. мэра Михаила Ратнера.

Перед голосованием 11 апреля оба кандидата заявили о снятии. Лучшев не указал причину самоотвода. Ратнер заявил, что не хочет стать мэром любой ценой.

«Сегодня, когда безальтернативная ситуация, я считаю, что это неправильно, даже сказал бы "не по-томски", поэтому, уважаемые депутаты, уважаемые томичи, я сегодня снимаю свою кандидатуру, обращаясь к вам с просьбой скорейшим образом назначить повторное рассмотрение. Считаю, что мэр должен быть избран на альтернативной основе», — сказал он.

Томск был первым городом в России в 1996 году, где ввели прямые выборы мэра. Сейчас в большинстве городов этот способ отменен. Жители выбирают градоначальника в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске, Улан-Удэ и Новосибирске. В последнем Заксобрание 11 апреля рассмотрит законопроект об отмене прямых выборов мэра.

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Политика #Местная власть #Томск
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Топ комментариев

user_170529

А давайте сначала первую волну пересмотрим!

GammiPluh

Рейтинг который заработали Байрактары в Армении просто был уничтожен русским ПВО

Asd10

Сейчас они веруют в святую Леопардину))) Безмозглые, че...

ball-n-wall

Начальство ест мясо, а мы капусту, а в среднем едим голубцы..