Появление метеорита в Иркутской области попало на видео

Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, вспышку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«В 22.47 над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету», — сообщила администрация Усть-Кутского района во «ВКонтакте», выложив видео с камер.

Жители региона рассказали в соцсетях, что на улице стало резко светло на секунду. Иркутский планетарий объявил о поисках свидетелей этого небесного явления.

«Было бы здорово, если бы очевидцы смогли прислать нам видеоматериалы. Мы бы попробовали рассчитать место падения. Возможно, это действительно метеорит. Но также нужно проверить, не сходили ли с орбиты ступени ракет или спутники (недавно такое явление наблюдали жители южных районов области)», — цитируют «Хорошие новости» руководителя Большого иркутского планетария Дмитрия Семенова.