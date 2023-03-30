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Новый курорт на 10% увеличит поток гостей на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://t.me/tomenko

Первый в России всесезонный бальнеологический курорт «Белокуриха Горная» позволит увеличить турпоток в Алтайский край на 210 тысяч человек. По итогам прошлого года отдохнуть в регион приехали 2 миллиона гостей.

Работа над мастер-планом туристической территории «Белокуриха горная» площадью в 53 гектара завершится в сентябре 2023 года, сообщили региональные власти.

Здесь планируется построить гостиницу, санаторно-курортный комплекс, два парк-отеля, апарт-отель, семейно-оздоровительный центр, спортивные площадки, акватермальные комплексы и прочее.

«Это будет первый в России всесезонный бальнеологический курорт, строящийся с чистого листа. Там будут применяться современные методы лечения с использованием радоновых вод. Планируется строительство системы подачи подземной минеральной воды от Искровского месторождения», – рассказал губернатор Виктор Томенко.

Чиновник уверен, что все турпроекты позволят Алтаю в итоге затмить даже Сочи. Выиграет и рынок труда – на курорте появится около двух тысяч новых рабочих мест.

«В прошлом году мы приняли около 2 миллионов туристов, «Белокуриха Горная» поможет привлечь более 210 тысяч гостей ежегодно», – добавил он.

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Жизнь #Туризм #Алтайский край
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