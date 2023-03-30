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Иноагент Могенштерн перепел «Я русский» Shaman'a

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Я русский»

Уехавший из России певец Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) перепел «Я русский», кавер на свой трек прокомментировал Shaman.

Рэпер в компании блогеров исполнил первый куплет и припев песни «Я русский» под гитару и опубликовал видео на YouTube. Пользователи Сети посчитали, что это ироничная пародия, поскольку в конце Моргенштерн бросил гитару на землю.

Shaman отнесся к пародийному каверу спокойно, также как и к другим попыткам посмеяться над его творчеством.

«Я никому не могу запретить любить мое творчество и петь мои песни. Что касается всевозможных перепевок, их в Сети так много, что я просто не могу все пересмотреть. "Встанем", "Я русский" и "Моя Россия", что называется, ушли в народ. И как автору мне это очень приятно», — сказал Shaman изданию «АиФ».

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