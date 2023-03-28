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Студентка‑медик умерла после капельницы с иммуностимуляторами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Студентка московского медвуза умерла после того, как поставила себе капельницу с иммуностимулятором для повышения иммунитета. Аналогичную процедуру проходил ее молодой человек, он выжил.

22-летняя девушка попала в реанимацию токсикологического отделения еще 14 марта. Несмотря на оказание медицинской помощи, через полторы недели пациентка скончалась, сообщило СУ СК РФ по городу Москве.

Девушка и ее молодой человек принимали иммуностимулирующий препарат для повышения иммунитета. Сейчас идет расследование, что это было за лекарство, каково его качество, сроки и условия использования.

По данным СМИ и телеграм-каналов, речь идет о студентке пятого курса МГМУ имени Сеченова и блогере Анне Коляде и основателе «СберМегаМаркета» Дмитрии Жулине. Молодой человек тоже попал в больницу, однако смог выжить и уже готовится к выписке.

По предварительным данным, пара использовала препарат «Леаннек». Этот японский препарат используется для лечения заболевания печени и укрепления иммунитета. Представляет собой гидролизат плаценты человека. «Леаннек» зарегистрирован в России. Цена упаковки — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

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