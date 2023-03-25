США развязали против Китая «подводную войну»

Власти США усилили давление на другие страны с целью лишить контрактов китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей по морскому дну. Всего было сорвано как минимум шесть таких сделок.

Так, из-за давления Вашингтона китайская компания HMN Technologies отказалась от участия в прокладке подводного кабеля из Азии в Западную Европу. В итоге проект стоимость 600 миллионов долларов достался американской SubCom LLC.

HMN Technologies три года назад предложила за прокладку оптоволоконного кабеля SeaMeWe-6 около 500 миллионов долларов. Но США воздействовали на консорциум заказчиков из-за опасений разведслужб КНР, пишет Reuters.

В частности, США через свои посольства предупреждали другие страны о рисках безопасности из-за прокладки кабеля китайской компанией и о возможных американских санкциях против HMN Technologies.

Агентство отмечает, что США сорвали как минимум шесть подобных сделок, так что речь фактически идет о целой подвойной войне, развязанной американскими властями против КНР.