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США развязали против Китая «подводную войну»

Источник:
Sibnet.ru
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Судно-кабелеукладчик
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Власти США усилили давление на другие страны с целью лишить контрактов китайские компании, занимающиеся прокладкой оптоволоконных кабелей по морскому дну. Всего было сорвано как минимум шесть таких сделок.

Так, из-за давления Вашингтона китайская компания HMN Technologies отказалась от участия в прокладке подводного кабеля из Азии в Западную Европу. В итоге проект стоимость 600 миллионов долларов достался американской SubCom LLC.

HMN Technologies три года назад предложила за прокладку оптоволоконного кабеля SeaMeWe-6 около 500 миллионов долларов. Но США воздействовали на консорциум заказчиков из-за опасений разведслужб КНР, пишет Reuters.

В частности, США через свои посольства предупреждали другие страны о рисках безопасности из-за прокладки кабеля китайской компанией и о возможных американских санкциях против HMN Technologies.

Агентство отмечает, что США сорвали как минимум шесть подобных сделок, так что речь фактически идет о целой подвойной войне, развязанной американскими властями против КНР.

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