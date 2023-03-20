Темникова отказалась сотрудничать с Серябкиной

Ольга Серябкина предложила Елене Темниковой записать совместный трек, но бывшая коллега по группе «Серебро» отказалась сотрудничать.

Серябкина написала песню, которую хотела спеть только вместе с Темниковой. Но из-за отказа трек ушел «в стол».

«У нас не получилась эта история — точнее, я предложила, ну не я лично, а от меня менеджеры связались с ее представителями, и я так поняла, что они не согласились. Они отказались. Это был отказ», — рассказала Ольга Серябкина в интервью Лауре Джугелия.

По словам певицы, трек был очень крутой, но она не стала его трансформировать, чтобы он просто вышел.

Между Серябкиной и Темниковой давно длится конфликт, который возник еще в группе «Серебро». После ухода второй из группы девушки не общаются. В чем истинная причина обиды — неизвестно. Обе певицы в интервью меняют версии от борьбы за лидерство до подлости.