Автовладелец заплатит 700 тыс. рублей за ДТП, которое не совершал

Владелец ВАЗ-21140 из Кемеровской области продал машину, а новый собственник устроил ДТП до подписания договора. Экс-хозяин должен выплатить около 700 тысяч рублей, сообщил Мариинский городской суд.
ВАЗ и Nissan Almera 1.5 Luxury столкнулись в Мариинске летом 2022 года. Виновником был признан водитель отечественного авто.
Водитель не был собственником. Он купил машину, но договор купли-продажи был подписан через несколько дней после ДТП. ОСАГО на машину у виновника аварии не было оформлено, поэтому хозяин Nissan обратился в суд.
Независимая экспертиза оценила стоимость ремонта в 525 тысяч рублей. Виновник ДТП с этим не согласился и заказал еще одну, судебную автотехническую экспертизу. Та показала, что восстановительные работы Nissan Almera обойдутся в 685 тысяч рублей.
Так как виновник официально еще не был собственником автомобиля, сумму причиненного ущерба, а также стоимость экспертизы (10 тысяч рублей) и судебные расходы (6 тысяч рублей) взыскали с бывшего владельца. Виновник ДТП заплатит лишь 16 тысяч рублей в качестве расходов за проведение судебной автотехнической экспертизы.
UynachalnicaЯ вам посылку принёс, только я вам её не отдам. (с)
Иркут 69Как же так? В этом году не будет легендарного автоприцепа "Скиф"..? Какой удар по духовным скрепам 😀☺️
niktbДа здорово! Мочите уже этих нациков! Удачи вам, - пацаны, ну и настоящие мужики!!!!!
mosquito__2010Раболепие перед США признак умственной слабости. Там в принципе и по примитивному наполнению текстов...