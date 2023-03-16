Автовладелец заплатит 700 тыс. рублей за ДТП, которое не совершал

Владелец ВАЗ-21140 из Кемеровской области продал машину, а новый собственник устроил ДТП до подписания договора. Экс-хозяин должен выплатить около 700 тысяч рублей, сообщил Мариинский городской суд.

ВАЗ и Nissan Almera 1.5 Luxury столкнулись в Мариинске летом 2022 года. Виновником был признан водитель отечественного авто.

Водитель не был собственником. Он купил машину, но договор купли-продажи был подписан через несколько дней после ДТП. ОСАГО на машину у виновника аварии не было оформлено, поэтому хозяин Nissan обратился в суд.

Независимая экспертиза оценила стоимость ремонта в 525 тысяч рублей. Виновник ДТП с этим не согласился и заказал еще одну, судебную автотехническую экспертизу. Та показала, что восстановительные работы Nissan Almera обойдутся в 685 тысяч рублей.

Так как виновник официально еще не был собственником автомобиля, сумму причиненного ущерба, а также стоимость экспертизы (10 тысяч рублей) и судебные расходы (6 тысяч рублей) взыскали с бывшего владельца. Виновник ДТП заплатит лишь 16 тысяч рублей в качестве расходов за проведение судебной автотехнической экспертизы.