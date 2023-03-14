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Путин посетит Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин и глава Бурятии Алексей Цыденов
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин прилетит в Бурятию во вторник, он побывает на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники. Предприятие производит вертолеты серии Ми-8/17: гражданские и военные.

На заводе режиме видеоконференции Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Он проведет также личную встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Накануне Путин встречался с главой Чечни Кадыровым. Жители этих республик активно участвуют в спецоперации.

С жителями этих регионов связан скандал с Папой Римским. Глава католической церкви ноябре в интервью America Magazine назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в спецоперации. Цыденов и Кадыров раскритиковали понтифика. Затем Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы Франциска о чеченцах и бурятах.

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Политика #Россия #Бурятия
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Топ комментариев

GammiPluh

Оооо, приехали, сказал что кинут на бабки инвесторов и посадят руководителей - это жесть, видимо проблему...

Snikolas

Трепещите амероукропитеки Великая Россия Сила.

mosquito__2010

"общается и взаимодействует внутри себя на русском языке" - признак типичной украинской шизофрении.

mosquito__2010

Мне больше интересно мнение различных балаболок.