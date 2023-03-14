Путин посетит Бурятию

Президент Владимир Путин прилетит в Бурятию во вторник, он побывает на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники. Предприятие производит вертолеты серии Ми-8/17: гражданские и военные.

На заводе режиме видеоконференции Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Он проведет также личную встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Накануне Путин встречался с главой Чечни Кадыровым. Жители этих республик активно участвуют в спецоперации.

С жителями этих регионов связан скандал с Папой Римским. Глава католической церкви ноябре в интервью America Magazine назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в спецоперации. Цыденов и Кадыров раскритиковали понтифика. Затем Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы Франциска о чеченцах и бурятах.