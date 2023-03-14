Вышел полноценный трейлер темнокожей «Русалочки»

Крушение корабля и спасение принца показали в новом полноценном трейлере обновленного фильма «Русалочка» от студии Disney.

В трейлере показали главных героев фильма — русалочку Ариэль в исполнении Холли Бейли, принца Эрика (Джон-Хауэр-Кинг), ведьму Урсулу (Мелисса Маккарти) и правителя подводного царства Тритона (Хавьер Бардем).

Сюжет «Русалочки» повторяет сценарий анимационного фильма 1989 года. В нем Ариэль спасает принца после кораблекрушения и влюбляется в юношу. Она идет к морской колдунье Урсуле и обменивает свой голос на возможность стать человеком.

В мировой прокат «Русалочка» выйдет 26 мая. В российских кинотеатрах официального релиза не ожидается, поскольку Disney прекратила сотрудничество из-за военной спецоперации.