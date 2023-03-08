Массовые беспорядки вспыхнули в Грузии

Более тысячи человек вышли на акцию протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах, принятого накануне в первом чтении грузинским парламентом.
Протестующие прорвались через баррикады, установленные у главного входа в здание парламента. Полицейские в ответ применили водомет и слезоточивый газ, демонстранты стали закидывать их разными предметами, приводит РБК сообщение местных СМИ.
Перед этим сотрудники МВД в громкоговорители попросили женщин, детей и стариков уйти с площади Руставели, где протестующие пытались прорваться в здание парламента.
После разгона протестующих от здания парламента, полицейские оцепили площадь. Когда митингующих удалось оттеснить, начались массовые задержания. По последним данным, всего задержаны шесть человек, уточняет ТАСС.
Акция протеста в центре Тбилиси проходит из-за принятого в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Если закон будет принят, иностранными агентами станут считать те юрлица, которые получают от 20% годового дохода из-за рубежа.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что граждане Грузии должны знать, кто финансирует людей, противостоящим интересам страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, в котором поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето, если он будет принят парламентом.
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