Массовые беспорядки вспыхнули в Грузии

Более тысячи человек вышли на акцию протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах, принятого накануне в первом чтении грузинским парламентом.

Протестующие прорвались через баррикады, установленные у главного входа в здание парламента. Полицейские в ответ применили водомет и слезоточивый газ, демонстранты стали закидывать их разными предметами, приводит РБК сообщение местных СМИ.

Перед этим сотрудники МВД в громкоговорители попросили женщин, детей и стариков уйти с площади Руставели, где протестующие пытались прорваться в здание парламента.

После разгона протестующих от здания парламента, полицейские оцепили площадь. Когда митингующих удалось оттеснить, начались массовые задержания. По последним данным, всего задержаны шесть человек, уточняет ТАСС.

Акция протеста в центре Тбилиси проходит из-за принятого в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Если закон будет принят, иностранными агентами станут считать те юрлица, которые получают от 20% годового дохода из-за рубежа.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что граждане Грузии должны знать, кто финансирует людей, противостоящим интересам страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, в котором поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето, если он будет принят парламентом.