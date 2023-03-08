НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Массовые беспорядки вспыхнули в Грузии

Источник:
Sibnet.ru
872 5

Более тысячи человек вышли на акцию протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах, принятого накануне в первом чтении грузинским парламентом.

Протестующие прорвались через баррикады, установленные у главного входа в здание парламента. Полицейские в ответ применили водомет и слезоточивый газ, демонстранты стали закидывать их разными предметами, приводит РБК сообщение местных СМИ.

Перед этим сотрудники МВД в громкоговорители попросили женщин, детей и стариков уйти с площади Руставели, где протестующие пытались прорваться в здание парламента.

После разгона протестующих от здания парламента, полицейские оцепили площадь. Когда митингующих удалось оттеснить, начались массовые задержания. По последним данным, всего задержаны шесть человек, уточняет ТАСС.


Акция протеста в центре Тбилиси проходит из-за принятого в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Если закон будет принят, иностранными агентами станут считать те юрлица, которые получают от 20% годового дохода из-за рубежа.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что граждане Грузии должны знать, кто финансирует людей, противостоящим интересам страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, в котором поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето, если он будет принят парламентом.

Еще по теме
США оказались не готовы к противостоянию с Россией и Китаем
Пригожин заявил о 12‑20 тысячах украинских военных в Артемовске
Западные СМИ нашли украинский след в подрыве «Северных потоков»
Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой». ВИДЕО
смотреть все
Политика #Мир #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Как проезжать кольцо: изменения ПДД с марта 2023 года
Обсуждение (5)
Картина дня
США оказались не готовы к противостоянию с Россией и Китаем
Пригожин заявил о 12‑20 тысячах украинских военных в Артемовске
Западные СМИ нашли украинский след в подрыве «Северных потоков»
Самый древний алмаз нашли в Якутии
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Европейцы готовы платить. Олигархи готовы продавать. Европейцы готовы Украине оружие поставлять. Украина...

Asd10

Кто нибудь может мне объяснить, что имел в виду вышеотписавшийся комментатор??? Убиться мне об столб...

turan601

история конечно видела многой дичи, например много американских компаний сотрудничили с гитлером при...

Удавиков

газпром спонсирует производства военки запада против сво, мда уж