Лукашенко поручил провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил провести по всей стране «жесточайшую зачистку» еще до попытки на аэродроме под Минском взорвать российский самолет-разведчик А-50.

«Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант, если они придут сами. Руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии уточнил, что на территории Белоруссии уже задержаны более 20 человек, причастных к попытке диверсии против российского самолета под Минском. «Остальные прячутся там», — уточнил Лукашенко.

Белорусский президент ранее рассказал, что операция по уничтожению на территории страны российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 была разработана Службой безопасности Украины совместно с американским ЦРУ.

Непосредственный исполнитель, имеющий паспорта России и Украины, был задержан. Российский самолет в ходе диверсии получил незначительные повреждения и благополучно улетел в Россию на обслуживание.

А-50 — российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Был принят на вооружение в 1989 году. Один российский А-50 базировался на белорусском аэродроме в Мачулищах.