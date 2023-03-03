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Австралийская овчарка научилась писать картины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Австралийская овчарка по кличке Айви стала известной в соцсетях после того, как научилась рисовать. Творчеством собаки поделилась ее хозяйка.

Хозяйка овчарки, бывшая медсестра Лиза Кайт, заметила, что ее собака легко поддается дрессировке и решила научить ее чему-то нетипичному.

Женщина научила Айви рисовать акриловыми красками. Теперь собака, по словам хозяйки, сама подбирает цвета для своих картин, а некоторые работы нашли покупателей.

В соцсетях Лизы Кайт и Айви более 22 тысяч подписчиков. Женщина публикует не только картины собаки, но и видео, на которых домашнее животное занимается творчеством: овчарка аккуратно держит кисть зубами и выводит штрихи на холсте.

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Культгид #Искусство
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