Австралийская овчарка научилась писать картины

Австралийская овчарка по кличке Айви стала известной в соцсетях после того, как научилась рисовать. Творчеством собаки поделилась ее хозяйка.

Хозяйка овчарки, бывшая медсестра Лиза Кайт, заметила, что ее собака легко поддается дрессировке и решила научить ее чему-то нетипичному.

Женщина научила Айви рисовать акриловыми красками. Теперь собака, по словам хозяйки, сама подбирает цвета для своих картин, а некоторые работы нашли покупателей.

В соцсетях Лизы Кайт и Айви более 22 тысяч подписчиков. Женщина публикует не только картины собаки, но и видео, на которых домашнее животное занимается творчеством: овчарка аккуратно держит кисть зубами и выводит штрихи на холсте.