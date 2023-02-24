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МИД предостерег НАТО и Украину от авантюрных шагов в Приднестровье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Любые действия США, стран-членов НАТО или Украины, представляющие угрозу безопасности проживающих в Приднестровье россиян или российскому миротворческому контингенту, будут рассматриваться как нападение на Россию, заявил МИД РФ.

Вблизи украинско-приднестровской границы зафиксировано значительное скопление личного состава техники украинских подразделений. Отмечено беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Приднестровья, говорится в заявлении МИД.

«Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», — отметили в ведомстве.

МИД России предупредил, что ВС РФ «отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует», и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в населенном пункте Колбасна. Любые действия будут рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию.

Минобороны России заявило о планируемой «провокации Украины» в Приднестровье. Для вторжения украинской армии инсценируют «якобы наступления российских войск» с территории непризнанной республики. Власти Молдавии не подтвердили эти данные.

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Политика #Мир #Конфликты
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