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Испания легализует секс с животными

Источник:
Libertaddigital
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Немецкая овчарка
Фото: © The White House

Конгресс Испании одобрил новый закон о защите животных — согласно документу, секс с ними больше не считается уголовным преступлением, как было ранее.

Зоофилия теперь разрешена при условии, что животному не наносится никакого вреда, пишет портал Libertaddigital. При этом закон в целом ужесточает наказание за жесткое обращении и убийство животных.

Кроме этого, вводятся крупные денежные наказания за различные нарушения нового закона — так, штраф в 200 тысяч евро грозит человеку, если его собака забеременеет, а он не зарегистрирован в качестве заводчика.

Законодательная инициатива принадлежит партии United We Can, которая ранее предложила установить, что собаки, кошки и другие животные должны считаться разумными существами или живыми существами, наделенными чувствительностью.

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Жизнь #Звери
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