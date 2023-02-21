«Мумий Тролль» отменил концерты и довел фанатов до паники

Поклонники группы «Мумий Тролль» не знают, как вернуть деньги за билеты на концерты. Музыканты никак не комментируют отмену выступлений в нескольких городах России.

Группа «Мумий Тролль» должна была дать несколько концертов в разных городах России. По информации СМИ, на сайтах по распространению билетов появилась информация об отмене мероприятий.

Сами музыканты не сообщили об отменившихся гастролях, чем озадачили поклонников. В соцсетях фанаты волнуются, что не могут сдать билеты и вернуть деньги.

В марте 2022 года в соцсетях «Мумий Тролль» написали, что хотят остановить концертную деятельность из-за политической ситуации в мире.