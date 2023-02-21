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«Мумий Тролль» отменил концерты и довел фанатов до паники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети группы «Мумий Тролль»

Поклонники группы «Мумий Тролль» не знают, как вернуть деньги за билеты на концерты. Музыканты никак не комментируют отмену выступлений в нескольких городах России.

Группа «Мумий Тролль» должна была дать несколько концертов в разных городах России. По информации СМИ, на сайтах по распространению билетов появилась информация об отмене мероприятий.

Сами музыканты не сообщили об отменившихся гастролях, чем озадачили поклонников. В соцсетях фанаты волнуются, что не могут сдать билеты и вернуть деньги.

В марте 2022 года в соцсетях «Мумий Тролль» написали, что хотят остановить концертную деятельность из-за политической ситуации в мире.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

Uynachalnica

Не может быть, я то думал разговор будет о посевной, и освоении Марса.

mosquito__2010

Уже +- полмиллиона украинских мечтателей как бы того ... Может уже пора вместо мечт заняться освоением...