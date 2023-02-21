Актрисе Вере Алентовой исполнился 81 год

Актриса Вера Алентова, известная по роли Катерины в фильме «Москва слезам не верит», празднует 81-й день рождения 21 февраля.

Алентова стала знаменитой на весь Советский союз в 37 лет, когда сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит», удостоенного «Оскара».

После успеха актриса снялась еще в 25 фильмах и сериалах, среди которых «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво».

Среди последних работ — одна из ключевых ролей в фильме «Ампир V», снятом по роману Виктора Пелевина. Фильм должен был выйти в прокат 31 марта 2022 года, но премьера была отменена, поскольку фильм не получил прокатное удостоверение из-за политических событий.

У Веры Алентовой множество государственных наград за вклад в развитие культуры. В 2022 году вышла ее автобиография «Все не случайной», где актриса рассказала свои истории о любви, театре и кино.