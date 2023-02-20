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Киркоров проболтался о причине развода с Пугачевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров вспомнил о супружестве с Аллой Пугачевой на шоу «Маска». Он обвинил себя в разводе.

Разговоры о бывшей жене всплыли, когда на сцену вышла участница, скрывающаяся под маской Шаурмы. Она в шутку сказала, что шла к успеху, выбирая «левый или правый коридор».

«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил», — сказал Филипп Киркоров в выпуске шоу «Маска».

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году, а в 2005 году расстались. До признания Киркорова считалось, что именно Примадонна бросила певца ради другого мужчины.

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Топ комментариев

big-big

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mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

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