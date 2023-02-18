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Жалобы омских мобилизованных дошли до властей региона

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизационный сбор на Шиловском полигоне
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Омской области обратятся в Минобороны РФ после жалобы мобилизованных из Омска артиллеристов 504-го танкового полка, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Бурков.

«Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений», — отметил губернатор.

Ранее в соцсетях появилось видео мобилизованных из Омска артиллеристов, в котором они пожаловались, что после прибытия на территорию Донбасса им сообщили, что их полк расформирован, а военные передаются в подчинение ДНР.

Кроме этого, их стали переучивать в пехотинцев, а также требовать деньги за бензин для вывоза на полигон, а в случае отказа — пригрозили отправить на передовую без переподготовки.

Бурков подчеркнул, что по данному обращению ждет обратной связи от военного ведомства, параллельно региональные власти пытаются выйти на командование частей в Донецке.

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Оборона #Армия #Омск
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