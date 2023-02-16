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Студенты НГТУ создадут беспилотник с дальностью полета до 500 км

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовой беспилотник
Грузовой беспилотник
Фото: © пресс-служба НГТУ

Студенты-авиаконструкторы НГТУ к лету создадут гражданский грузовой беспилотник «Сарма» — он сможет перевозить грузы до 100 килограммов на расстояние до 500 километров, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы посчитали и выяснили, что мелкими БПЛА возить грузы невыгодно. Кроме того, авиация — это скорость и расстояние. Для решения этих задач в удаленных регионах Сибири и крайнего Севера мы и создаем БПЛА. Отмечу, что беспилотник создается для гражданской сферы применения», — рассказал руководитель разработки, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ Илья Зверков.

 По его словам, на рынке готовых решений для подобного рода беспилотных перевозок в России не существует.

«Законодательно запрещено использовать БПЛА взлетной массой выше 30 килограммов. Но ситуация быстро меняется, и, скорее всего, объем беспилотных грузоперевозок будет только расти. А здесь, так же, как и в гражданской авиации, чем тяжелее аппарат, тем он выгоднее. 100 килограммов — это минимум, с которого мы начинаем, в дальнейшем займемся еще более грузоподъемными машинами», — добавил Зверков.

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