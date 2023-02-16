Дочь Томенко заподозрили в намерении эмигрировать

Телеграм-каналы заподозрили дочь губернатора Алтайского края в намерении переезда на постоянное место жительства в США.

До начала спецоперации, утверждает телеграм-канал Mash Siberia, дочь Виктора Томенко, Галина Тилипман, работала в Москве, в соцсетях она позиционирует себя как психолог. После 24 февраля отправилась на два месяца на Бали, после чего публиковала посты из разных уголков России и мира.

Замуж за Александра Тилипмана, гражданина США и России, она вышла осенью 2021 года. После начала частичной мобилизации он уехал в Сербию. Пара сейчас не в США, потому признание свидетельства о браке в этой стране затягивается.

«В октябре (Галина) смогла получить туристическую визу. Но через два месяца отца внесли в санкционный список "за помощь в организации мобилизации". Планы снова подвисли. Теперь Галина продает двухуровневую квартиру в 207 квадратов на Мичуринском проспекте в Москве примерно за 70 миллионов. Аппарты на девочку оформили, когда ей было 7 лет», — отмечено в сообщении.

На момент публикации губернатор Томенко и его пресс-служба информацию не прокомментировали.