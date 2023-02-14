НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон описал, как выглядел сбитый над Канадой объект

Источник:
Sibnet.ru
702 5
Армия США
Фото: © U.S. Navy

Летательный аппарат, сбитый американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом, сообщил Пентагон.

«Неопознанный летающий объект, сбитый в субботу в канадском воздушном пространстве, выглядел как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу», — приводит CNN материалы Пентагона, направленные в Конгресс.

Объект над Канадой был третьим сбитым в воздушном пространстве США и Канады с начала февраля.

После уничтожения китайского аэростата 4 февраля истребители поразили три НЛО. В пятницу, 10 февраля, был сбит объект над Аляской — его описали как нечто «размером с небольшой автомобиль», не похожий на китайский воздушный шар.

Еще один аппарат был перехвачен над озером Гурон в воскресенье. Его описывали как восьмигранник. Этот последний сбитый летательный аппарат «медленно опустился» в воды после того, как его поразила ракета, отметили в Пентагоне.

Еще по теме
Эксперт из Китая заявил о достижении Россией целей на Украине
Норвегия заявила о выходе в море кораблей России с ядерным оружием
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля
смотреть все
Оборона #Военная политика #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
40
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
37
Премьер Польши назвал поражение России целью Европы
37
Россия согласилась на переговоры с Киевом
34
Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети
31
Британский генерал не увидел смысл в передаче Киеву истребителей