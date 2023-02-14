Пентагон описал, как выглядел сбитый над Канадой объект

Летательный аппарат, сбитый американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом, сообщил Пентагон.

«Неопознанный летающий объект, сбитый в субботу в канадском воздушном пространстве, выглядел как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу», — приводит CNN материалы Пентагона, направленные в Конгресс.

Объект над Канадой был третьим сбитым в воздушном пространстве США и Канады с начала февраля.

После уничтожения китайского аэростата 4 февраля истребители поразили три НЛО. В пятницу, 10 февраля, был сбит объект над Аляской — его описали как нечто «размером с небольшой автомобиль», не похожий на китайский воздушный шар.

Еще один аппарат был перехвачен над озером Гурон в воскресенье. Его описывали как восьмигранник. Этот последний сбитый летательный аппарат «медленно опустился» в воды после того, как его поразила ракета, отметили в Пентагоне.