Загадочный снежный комар попал на видео

Научные сотрудники природоохранного учреждения «Заповедное Прибайкалье» зафиксировали на видео таинственное насекомое — снежного комара.

Встреча произошла в заказнике «Красный Яр» — после 40-градусных морозов воздух прогрелся в этот день до -13 градусов. Выбравшиеся в лес ученые неожиданно столкнулись с живыми насекомыми, которые двигались по снегу.

Орнитолог Наталья Оловянникова зафиксировала зимнего бескрылого комара, известного как хионея. Это насекомое хорошо переносит низкие температуры, при этом особенности питания и размножения комара остаются для ученых загадкой.

Снежные комары — одни из немногих представителей двукрылых, встречающиеся в таежной зоне в зимние месяцы. Считается, что выживать им помогает своеобразное вещество-антифриз в организме.