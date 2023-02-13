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Загадочный снежный комар попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: James K. Lindsey / CC BY-SA 3.0

Научные сотрудники природоохранного учреждения «Заповедное Прибайкалье» зафиксировали на видео таинственное насекомое — снежного комара.

Встреча произошла в заказнике «Красный Яр» — после 40-градусных морозов воздух прогрелся в этот день до -13 градусов. Выбравшиеся в лес ученые неожиданно столкнулись с живыми насекомыми, которые двигались по снегу.

Орнитолог Наталья Оловянникова зафиксировала зимнего бескрылого комара, известного как хионея. Это насекомое хорошо переносит низкие температуры, при этом особенности питания и размножения комара остаются для ученых загадкой.

Снежные комары — одни из немногих представителей двукрылых, встречающиеся в таежной зоне в зимние месяцы. Считается, что выживать им помогает своеобразное вещество-антифриз в организме.

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Наука #Наука #Видеоновости #Иркутск
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