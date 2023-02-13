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Омский микроминиатюрист сделал самый маленький кораблик. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Знаменитый омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко сложил самый маленький кораблик в технике оригами, сообщается в телеграм-канале «Книги Рекордов России».

Размер листа — 5 на 8 миллиметров. На мачте кораблика возвышается флаг России, а на борту написана фамилия создателя микроминиатюры.

Коненко с 1981 года первым в Сибири начал заниматься искусством микроминиатюры. За короткий период изобрел и освоил технологии письма на рисовых, маковых зернышках, затем и человеческом волосе. 

В 1997 году ему удалось издать тиражную микрокнигу Чехова «Хамелеон» размером 0,9 на 0,9 миллиметра. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Также на его счету такие работы, как логотип фирмы Apple на рисовом зернышке и лик Иисуса Христа на яблочном зернышке.

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