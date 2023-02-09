Томичи доедут из Москвы в Томск на российском электромобиле

Сотрудники томской компании «Икстроник», занимающейся разработкой станций для электромобилей, отправились в автопробег из Москвы в Томск на электромобиле российской сборки, сообщил замдиректора компании Анатолий Касьянов.

Фирма купила Evolute i-Pro – электромобиль с китайскими корнями, но с отверточной сборкой в Липецке. На нем двое сотрудников отправились в «исследовательский» автопробег по стране.

«Он призван ответить на два вопроса – как ездить на электромобиле в России зимой и как ездить на нем на дальние расстояния. Маршрут проложен зигзагами, чтобы были заезды в крупные города для подзарядки», – рассказал РИА Томск Касьянов.

По его словам, производитель авто заявляет, что на одной зарядке Evolute i-Pro должен проезжать 430 километров, томичам предстоит проверить это, проехав в целом свыше 4 тысяч километров.

Маршрут планируется семидневный, он пройдет через Владимир, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск и Новосибирск. Поездка позволит томичам протестить собственные разработки для зарядки автомобилей.