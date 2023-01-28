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Когда выйдет новая «Молодежка» на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Телеканал СТС заинтриговал поклонников сериала «Молодежка» продолжением проекта еще в начале января. Что известно о будущем релизе?

«"Молодежка" возвращается», — так был озаглавлен новогодний тизер канала СТС. В видео Миша Пономарев спрашивает у Саши Кострова, помнит ли он, как все начиналось. А потом обращается к зрителям: «Скоро вспомнишь и ты».

Поклонники сериала решили, что СТС готовит седьмой сезон, но представители канала объяснили, что новый проект — не прямое продолжение сериала. Также осенью 2022 года, отвечая на вопросы зрителей, СТС утверждал, что продолжения снимать не планируют.

Даты премьеры нового проекта «Молодежки» пока нет. СТС сообщает, что скоро подробности появятся скоро.

Зрители пока гадают, что может снять СТС. Самая реалистичная версия — спин-офф с некоторыми персонажами из молодежки. Поклонники не исключают, что проект выйдет в формате полнометражного фильма.

В тизере, кроме Кострова и Пономарева, засветились Семен Бакин, Андрей Кисляк, Антон Антипов, Алексей Смирнов. А главный герой — тренер Сергея Макеев в финале тизера говорит: «Скоро увидимся».

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