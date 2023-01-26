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Майнинг в жилых домах могут запретить в России

Источник:
Sibnet.ru
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Майнинг криптовалют
Фото: © Cryprocurrency360.com

Запрет на майнинг в жилых домах хотят ввести в России для предотвращения пожаров и сокращения потребления электричества.

В энергодефицитных регионах, а к ним относятся, например, Москва и Московская область, Кубань и Адыгея предлагают запретить эту деятельность, а субъекты РФ намерены наделить полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют, такие рекомендации направила комиссия по энергетике Госсовета в правительство, следует из протокола заседания от 13 декабря.

Наиболее вероятно, что в случае одобрения в правительстве предложенные в Госсовете ограничения могут быть направлены в Госдуму в рамках отдельных законопроектов, сказал «Известиям» член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Так, в России центром домашнего теневого майнинга стала Иркутская область. Только за первую половину 2022 года на 23 пожарах в регионе было обнаружено спецоборудование для добычи криптовалют.

Люди, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкие устройства для добычи криптовалюты, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию для населения.

Майнинговое оборудование в объемах полноценных дата-центров потребляет критически много электроэнергии, что приводит к чрезмерным нагрузкам на энергообъекты и сети, и, как следствие, к отключению домов и даже районов от электричества, сказал Ткачев.

Обсуждаемый запрет майнинговой деятельности в энергодефицитных районах страны нецелесообразен, так как необходимые ограничения уже есть. Регуляторы дают разрешение на строительство крупных промышленных объектов и их подключение к энергосистеме, только если их создание экономически и технически эффективно, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

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GammiPluh

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Проблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...

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niktb

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