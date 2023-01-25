Сериал о золотой лихорадке в Красноярском крае покажут на НТВ

Премьерный показ восьмисерийной исторической драмы «Красный Яр», посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии, начнется 30 января на НТВ, сообщила пресс-служба кинокомпании «Триикс медиа».

Премьера состоится в понедельник, 30 января в 22.10 на НТВ состоится премьерный показ восьмисерийной исторической драмы «Красный Яр», посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии.

Историческая драма «Красный Яр» рассказывает о событиях 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла «золотая лихорадка» – массовая добыча золота частными предпринимателями и старателями. С 30 января по 2 февраля 2023 года будет показан весь сериал, каждый день по две серии.



Съемки проходили в Красноярске, Минусинске, Дивногорске, Краснотуранском и Емельяновском районах, п.г.т. Шушенское, в национальном парке «Красноярские Столбы», в экопарке «Гремячая грива» и других знаковых местах края.



120 актеров приняли участие в кастинге сериала. Было отобрано 6 актеров из Москвы и Санкт-Петербурга, 25 – из красноярских театров, 90 человек снимались в эпизодических ролях, сотни жителей края снялись в массовых сценах.

