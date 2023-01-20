Вышел кавер на песню «Летний дождь» Талькова

Максим Свобода и Кристина Кошелева выпустили кавер на песню «Летний дождь» Игоря Талькова. Композиция стала саундтреком для сериала «Вампиры средней полосы».

В новом звучании Кристины Кошелевой и Максима Свободы «Летний» дождь» зазвучал экспрессивно и дерзко. Композиция звучит во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», премьера которого состоялась 13 декабря 2023 года.

Оригинальная версия песни «Летний дождь» вышла в 1993 году. Позднее на трек делали каверы группа «Чай вдвоем», Дмитрий Маликов, украинская группа «Бумбокс», группа «Сталкер».

«Как ни странно моей Ахиллесовой пятой оказалась любовь. Я влюблялся не однажды со всей силой земной страсти, но последняя была гибельной. Понял, что умру, если не смогу победить еe <…> И я ее победил», — говорил в свое время о песне Тальков.