Вышел кавер на песню «Летний дождь» Талькова

Максим Свобода и Кристина Кошелева выпустили кавер на песню «Летний дождь» Игоря Талькова. Композиция стала саундтреком для сериала «Вампиры средней полосы».
В новом звучании Кристины Кошелевой и Максима Свободы «Летний» дождь» зазвучал экспрессивно и дерзко. Композиция звучит во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», премьера которого состоялась 13 декабря 2023 года.
Оригинальная версия песни «Летний дождь» вышла в 1993 году. Позднее на трек делали каверы группа «Чай вдвоем», Дмитрий Маликов, украинская группа «Бумбокс», группа «Сталкер».
«Как ни странно моей Ахиллесовой пятой оказалась любовь. Я влюблялся не однажды со всей силой земной страсти, но последняя была гибельной. Понял, что умру, если не смогу победить еe <…> И я ее победил», — говорил в свое время о песне Тальков.
DisobedientКонечно нет правильного решения. Потому как это не задача. Своеобразный соцопрос и подготовка общественности....
Nik3316ага тоже удивило, с учетом что их население в 3раза больше и кучкуются на побережье, у них 2млн))) у...
GammiPluhК сожалению это будут не 2 млн американцев, а 100...
DisobedientЦитата(Иркут 69 @ 19.1.2023, 20:49) Почаще бы невменяемым такие результаты показывать. Не рассчитываю...