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Вышел кавер на песню «Летний дождь» Талькова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Кристины Кошелевой

Максим Свобода и Кристина Кошелева выпустили кавер на песню «Летний дождь» Игоря Талькова. Композиция стала саундтреком для сериала «Вампиры средней полосы».

В новом звучании Кристины Кошелевой и Максима Свободы «Летний» дождь» зазвучал экспрессивно и дерзко. Композиция звучит во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», премьера которого состоялась 13 декабря 2023 года.

Оригинальная версия песни «Летний дождь» вышла в 1993 году. Позднее на трек делали каверы группа «Чай вдвоем», Дмитрий Маликов, украинская группа «Бумбокс», группа «Сталкер».

«Как ни странно моей Ахиллесовой пятой оказалась любовь. Я влюблялся не однажды со всей силой земной страсти, но последняя была гибельной. Понял, что умру, если не смогу победить еe <…> И я ее победил», — говорил в свое время о песне Тальков.

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