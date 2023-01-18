Вышел трейлер фильма «Эскортница» с Нагиевым и Старшенбаум

Триллер «Эскортница» с Дмитрием Нагиевым и Анной Старшенбаум выйдет в кинотеатрах 8 марта, создатели проекта показали трейлер фильма.
В центре сюжета девушка Кристина, бывшая эскортница. Героиню с большими амбициями не утраивает быть просто «девушкой по вызову», поэтому она полностью меняет имидж и превращается в менеджера экстра-класса.
Однажды ее подопечных арестовывают в Дубае за незаконную вечеринку. Кристина спешит вытащить коллег из тюрьмы. Ей приходится сотрудничать с человеком, который меняет ее жизнь.
Трейлер фильма «Эскортница» задает психологически напряженный тон драме. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум, для которых роли оказываются не совсем типичными в фильмографии.
Гаврило ПринципВовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))
MuCbEВ обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.
AlhazredМожно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?
mosquito__2010Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....