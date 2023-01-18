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Вышел трейлер фильма «Эскортница» с Нагиевым и Старшенбаум

Источник:
Sibnet.ru
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Триллер «Эскортница» с Дмитрием Нагиевым и Анной Старшенбаум выйдет в кинотеатрах 8 марта, создатели проекта показали трейлер фильма.

В центре сюжета девушка Кристина, бывшая эскортница. Героиню с большими амбициями не утраивает быть просто «девушкой по вызову», поэтому она полностью меняет имидж и превращается в менеджера экстра-класса.

Однажды ее подопечных арестовывают в Дубае за незаконную вечеринку. Кристина спешит вытащить коллег из тюрьмы. Ей приходится сотрудничать с человеком, который меняет ее жизнь.

Трейлер фильма «Эскортница» задает психологически напряженный тон драме. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум, для которых роли оказываются не совсем типичными в фильмографии.

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