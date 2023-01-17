Научная разработка новосибирцев отправится в зону СВО

Гемостатические повязки, созданные учеными Центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФТМ), передали в отправляющийся в зону СВО добровольческий батальон «Вега», сообщает пресс-служба организации.

По отзывам реальных пользователей повязок-тампонад, разработка ФИЦ ФТМ имеет быстрый кровоостанавливающий эффект в течение трех минут, возможность использования при отрицательных температурах. Также основу повязки можно без ножа разделить и использовать для нескольких ранений.

Повязки производятся полностью из российских материалов, что гарантирует бесперебойное производство в минимально короткие сроки.

Бойцы добровольческого новосибирского батальона «Вега» заканчивают подготовку, после чего отправятся в зону проведения СВО. Для 350 бойцов батальона будет предоставлено 700 повязок.