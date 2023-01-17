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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Научная разработка новосибирцев отправится в зону СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ФИЦ ФТМ

Гемостатические повязки, созданные учеными Центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФТМ), передали в отправляющийся в зону СВО добровольческий батальон «Вега», сообщает пресс-служба организации.

По отзывам реальных пользователей повязок-тампонад, разработка ФИЦ ФТМ имеет быстрый кровоостанавливающий эффект в течение трех минут, возможность использования при отрицательных температурах. Также основу повязки можно без ножа разделить и использовать для нескольких ранений.

Повязки производятся полностью из российских материалов, что гарантирует бесперебойное производство в минимально короткие сроки.

Бойцы добровольческого новосибирского батальона «Вега» заканчивают подготовку, после чего отправятся в зону проведения СВО. Для 350 бойцов батальона будет предоставлено 700 повязок.

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Оборона #Армия #Наука #Новосибирск
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