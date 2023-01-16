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Машины практически перестали ремонтировать по ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ремонт автомобилей по ОСАГО практически не проводится, доля компенсаций в таком виде сократилась до 0%, сообщил Российский союз автостраховщиков.

Страховые компании прекратили ремонт машин по ОСАГО на фоне дефицита автомобильных запчастей и увеличения сроков поставки деталей, пишут «Известия» со ссылкой на РСА и Банк России.

В первые месяцы 2022 года доля таких компенсаций составляла порядка 9-11%. К концу года показатель приблизился к 0%.

В РСА отметили, что решить эту проблему можно в том случае, если будет налажен параллельный импорт. При этом необходимо увеличение максимального срока ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также использование запчастей, бывших в употреблении и не влияющих на безопасность.

Банк России не поддержал эти предложения. В ЦБ пояснили, что увеличение сроков ремонта может лишить клиента возможности пользоваться машиной на долгое время, а разрешение использовать бывшие в употреблении детали в ремонте может привести к снижению уровня безопасности на дорогах.

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