Всемирный банк дал прогноз падению экономики России

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2023 году сократится на 3,3%, но уже в 2024 году этот показатель вырастет на 1,6%, говорится в январском доклада Всемирного банка (ВБ).

По итогам 2022 году снижение ВВП РФ составило 3,5%, приводят «Ведомости» доклад Всемирного банка. При этом в июне ВБ прогнозировал спад российской экономики на 8,9%.

В то же время эксперты организации ухудшили прогноз на 2023 и 2024 год. Так, в июне они ожидали, что ВВП России сократится в этом году на 2%. Летом предполагалось, что в 2024 году российская экономика вырастет на 2,2%, в январе прогнозы уменьшились на 0,6 п. п. до 1,6%.

В Минэкономразвития ожидали спад ВВП в 2022 году на 2,9%. В 2023 году сокращение этого показателя прогнозируется на уровне в 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство ожидает рост ВВП на 2,6% в год.

В середине декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2022 года спад российской экономики ожидается на уровне около 3%.