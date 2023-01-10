Михалков в реанимации: что случилось с режиссером

Никита Михалков попал в больницу с гриппом 5 января и на момент публикации находится в реанимации. Как оценивают состояние больного врачи и какие прогнозы на выздоровление у режиссера?

История болезни Михалкова

77-летнего Никиту Михалкова госпитализировали в ГКБ №67 Москвы 5 января. По информации СМИ, позднее медики приняли решение перевезти режиссера в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

На момент публикации известно, что режиссер находится в реанимации в московской больнице №52. У пациента выявили грипп и признаки системного воспаления.

Состояние Михалкова

В первые дни госпитализации в Сети появились слухи о том, что у Михалкова серьезное бактериальное поражение.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев поделился с телеграм-каналом «Светские хроники»мыслями о состоянии Михалкова. Он считает, что болезнь вызвана пневмококком.

«В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой поврежденной легочной тканью. Представьте себе: легочная ткань плавится от пневмококка, как лед - от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь — дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ», — говорил Пурясев.

Официальная позиция представителей Михалкова и врачей — «Михалков в реанимации, он госпитализирован с гриппом».

По данным телеграм-канала Mash, на вторник, 10 января, у Михалкова обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами — состояние ухудшилось. Врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония.

Вакцинация

Никита Михалков с начала пандемии коронавируса не был сторонником вакцинации. Весной 2020 года в эфире своей передачи «Бесогон ТВ» он заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет чипировать людей.

Через год режиссер все же решился сделать прививку от коронавируса. Михалков тогда пожаловался, что начал забывать медицинскую маску, и потеря бдительности может обойтись ему боком.

«Где тебя бахнет — Бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — говорил год назад режиссер.

Смерти от последствий коронавируса

За последние два года от последствия коронавирусной инфекции из жизни ушли десятки российских артистов кино и музыки. В большинстве случаев умирали пожилые знаменитости.

В списке умерших после коронавируса — 80-летний актер Владимир Коренев, 71-летний худрук «Ералаша» Борис Грачевский, 87-летний актер Василий Лановой, 59-летний солистом «Хора Турецкого» Борис Горячев, 70-летний рок-музыкант и актер Петр Мамонов.