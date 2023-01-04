Сериал про мажора на Алтае снимут в 2023 году

Двухсезонный сериал про отдых московского мажора в глубинке начнут снимать в Алтайском крае в 2023 году, сообщил замминистра культуры региона Алексей Бочаров.

Каждый сезон сериала с рабочим названием «Выгорание» в жанре драмеди будет состоять из 16 эпизодов, сценарий пилотной серии практически дописан. Съемки планируют начать в мае-июне.

«По сюжету московский мажор приезжает на Алтай отдохнуть, поскольку он "выгорел" в своем жестком графике, и здесь с ним происходит несчастный случай, и вдруг появляется его двойник – представитель социального андеграунда, который попадает в непривычную для себя ситуацию», – рассказал чиновник агентствуТАСС.

Идея сценария родилась в рамках выездных киношкол с участием Гильдии кинодраматургов России. Одним из автором сценария выступает кинодраматург Алексей Алешковский. Над ним будет работать также молодой алтайский автор Олег Канин. Часть съемочной команды планируется пригласить из Москвы, в том числе режиссера.

«По производственной базе мы еще будем решать, но очевидно, что это будут наши компании. По локациям мы тоже определились – это будет территория Алтайского района, горная местность, поскольку сюжет сериала в числе прочего завязан на спорах об участке заповедной земли для строительства туристического бизнеса», – уточнил замминистра.

В крае планируют компенсировать средства, затраченные на съемки, если фильм будет демонстрировать привлекательность региона. Региональные власти готовы возмещать до 30% затрат.