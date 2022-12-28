Запуск салютов по ночам может стать причиной штрафов

Запуск салютов ночь в дни январских каникул может повлечь за собой наказание в виде штрафа, но в новогоднюю ночь требование «закона о тишине» распространяться не будет, сообщил врио замначальника по охране общественного порядка УМВД РФ по Томской области Дмитрий Морозов.
Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» должна соблюдаться тишина с 23.00 до 07.00. За нарушение требований закона грозит административный штраф.
«В новогоднюю ночь никто никого (за запуск салютов) привлекать к административной ответственности не будет, а в остальные дни (в том числе праздничные) – да», – цитирует РИА Томск Морозова.
Полиция будет реагировать на запуск фейерверков в ночное время с 23.00 до 07.00 часов только по факту обращения томичей.
«Обязательно должен быть гражданин, которому мешает этот фейерверк – без заявителя статья (закона) не работает, и специальная комиссия такие протоколы не рассматривает», – отметил Морозов.
AlhazredТакое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))
GammiPluhи? мысль то твоя в чем заключается7
velamНу в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.
serioga08«По ценам: с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 миллиона рублей, с электрическим — 3,5 миллиона рублей....