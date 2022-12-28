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Запуск салютов по ночам может стать причиной штрафов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The National Guard

Запуск салютов ночь в дни январских каникул может повлечь за собой наказание в виде штрафа, но в новогоднюю ночь требование «закона о тишине» распространяться не будет, сообщил врио замначальника по охране общественного порядка УМВД РФ по Томской области Дмитрий Морозов.

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» должна соблюдаться тишина с 23.00 до 07.00. За нарушение требований закона грозит административный штраф.

«В новогоднюю ночь никто никого (за запуск салютов) привлекать к административной ответственности не будет, а в остальные дни (в том числе праздничные) – да», – цитирует РИА Томск Морозова.

Полиция будет реагировать на запуск фейерверков в ночное время с 23.00 до 07.00 часов только по факту обращения томичей.

«Обязательно должен быть гражданин, которому мешает этот фейерверк – без заявителя статья (закона) не работает, и специальная комиссия такие протоколы не рассматривает», – отметил Морозов.

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Alhazred

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GammiPluh

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