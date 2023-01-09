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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Что интересного в игровом маркетплейсе Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры Marvel’s Spider-Man Remastered
Фото: © Marvel
Ростелеком совместно с «Бука» запустил «Маркет Игровой». Здесь можно оплачивать российскими банковскими картами, покупать игровое время для ММО и даже приобретать проекты, официально не поставляемые в страну.

Маркет «Игровой» предлагает специальные скидки для всех покупателей и проводит еженедельные акции и распродажи. Приобрести можно не только игры для ПК, но и для консолей Nintendo Switch. В библиотеке магазина представлено более 2 тысяч игр от 48 издателей. 

Ассортимент хоть и скромен, по сравнению с зарубежными площадками,  здесь есть товары, недоступные для обычной покупки в РФ. Например, Marvel’s Spider-Man Remastered стоит 3000 рублей, можно приобрести ключ, активировать его в Steam и играть в лицензионную версию, хотя Sony отказалась от продаж в России.

Поклонники Word of Warcraft смогут приобрести в отечественном магазине игровое время. Цифровой ключ с доступом на 60 дней обойдется в 2999 рублей. После активации можно вернуться в WoW, несмотря на уход Blizzard из России.

«Маркет Игровой» предлагает цифровые ключи в Steam, EGS, Uplay, Battle.net и других популярных площадках. Помимо игр, можно приобрести подписки на сервисы MyBook, GFN.RU и Wink.

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Игры #Экшены #Консоли #ММО
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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас