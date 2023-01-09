Ростелеком совместно с «Бука» запустил «Маркет Игровой». Здесь можно оплачивать российскими банковскими картами, покупать игровое время для ММО и даже приобретать проекты, официально не поставляемые в страну.

Маркет «Игровой» предлагает специальные скидки для всех покупателей и проводит еженедельные акции и распродажи. Приобрести можно не только игры для ПК, но и для консолей Nintendo Switch. В библиотеке магазина представлено более 2 тысяч игр от 48 издателей.

Ассортимент хоть и скромен, по сравнению с зарубежными площадками, здесь есть товары, недоступные для обычной покупки в РФ. Например, Marvel’s Spider-Man Remastered стоит 3000 рублей, можно приобрести ключ, активировать его в Steam и играть в лицензионную версию, хотя Sony отказалась от продаж в России.

Поклонники Word of Warcraft смогут приобрести в отечественном магазине игровое время. Цифровой ключ с доступом на 60 дней обойдется в 2999 рублей. После активации можно вернуться в WoW, несмотря на уход Blizzard из России.

«Маркет Игровой» предлагает цифровые ключи в Steam, EGS, Uplay, Battle.net и других популярных площадках. Помимо игр, можно приобрести подписки на сервисы MyBook, GFN.RU и Wink.