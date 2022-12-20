Депутат призвал продать автозаводы китайским компаниям

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил продать заводы ушедших из России автопроизводителей китайским компаниям.

«Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», — сказал Чернышов РИА Новости.

Он также предложил ввести льготное кредитование и освободить от транспортного налога на два года при покупке российских автомобилей.

Автомобильные компании начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», из 60 брендов остались 14, причем 11 из них — китайские.