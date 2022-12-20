Новинки кино покажет канал «Россия» в новогодние праздники

Премьеры фильма-сказки «Конек-Горбунок» и комедийного приключенческого фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» состоятся на канале «Россия» 30 декабря и 1 января, сообщила пресс-служба телеканала.

«Конек-Горбунок»

Фильма-сказки «Конек-Горбунок» создан по мотивам одноименного произведения Петра Ершова и рассказывает о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка.

В главные роли в проекте исполнили Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров.

Сценаристы «Конька-Горбунка» сохранили практически весь сюжет знаменитой сказки, расширив линию любви и переведя повествование в прозу.

Телевизионная премьера фильма «Конёк-Горбунок» состоится на телеканале «Россия» 30 декабря в 21:30.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Комедийно-приключенческий фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» стал заключительной частью сказочной киноэпопеи «Последний богатырь».

Главные роли в фильме исполняют Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров и Филипп Киркоров.

По сюжету Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары проблемы. В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве.

Премьера фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» состоится 1 января в 21:00 на «России».