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Веревка поможет сэкономить на счетах за воду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Существует простой способ сэкономить на счетах за воду с помощью обычной веревки, его нашел пользователь китайского портала WeChat.

Мужчина обмотал кран веревкой, чтобы его нельзя было выкрутить на максимум. Это помогает подсознательно контролировать расход воды, так как при включении у человека возникает чувство препятствия.

Автор этого способа указывает, что через месяц его использования счет за воду значительно снизится. Пользователь также посоветовал обязательно выключать воду во время чистки зубов, умывания и намыливания при принятии душа.

С 1 декабря в России повысились тарифы на услуги ЖКХ в России. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря — 9%. Чиновники уверяют, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек увеличится на 324 рубля.

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