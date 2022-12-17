Веревка поможет сэкономить на счетах за воду

Существует простой способ сэкономить на счетах за воду с помощью обычной веревки, его нашел пользователь китайского портала WeChat.

Мужчина обмотал кран веревкой, чтобы его нельзя было выкрутить на максимум. Это помогает подсознательно контролировать расход воды, так как при включении у человека возникает чувство препятствия.

Автор этого способа указывает, что через месяц его использования счет за воду значительно снизится. Пользователь также посоветовал обязательно выключать воду во время чистки зубов, умывания и намыливания при принятии душа.

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