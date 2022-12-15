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Россия возобновит производство легендарных велосипедов «Кама»

Источник:
ТАСС
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Фото: © forwardvelo.ru

Серийное производство велосипедов «Кама» начнется в январе 2023 года на пермском заводе «Форвард», сообщает пресс-служба предприятия.

В настоящее время изготовлено несколько прототипов легендарного советского велосипеда, который был популярен в 1970-1990-х годах. В открытую продажу обновленные «Камы» поступят весной 2023 года.

Производитель обещает, что купить их можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах России, а также стран СНГ. Розничная цена велосипеда составит около 10 тысяч рублей.

Обновленная «Кама» сохранит классическую концепцию компактного городского велосипеда, однако велосипед модернизируют — в частности, у него изменится геометрия рамы для прочности и комфортности посадки.

При этом завод планирует также выпустить отдельную лимитированную серию велосипедов к 300-летию основания города Перми.

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