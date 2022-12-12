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Группа «Чай вдвоем» воссоединится в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Georg Pik

Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о воссоединении группы «Чай вдвоем», в 2023 году выйдет их совместный сингл.

Артисты решили вернуться к совместному проекту, потому что сейчас стало модно воссоединяться. Но они начнут с нового материала, а не с хитов.

«Все сейчас делают коллаборации. Какую еще коллаборацию делать мне? Денис у меня спросил, с кем ему делать коллаборацию. А говорю: "А мне с кем?" И мы решили сделать коллаборацию», — сказал Костюшкин 5-tv.ru.

Воссоединение «Чая вдвоем» произойдет с нового сингла, который выйдет уже в 2023 году. название и тема песни пока неизвестно.

Группа «Чай вдвоем» появилась в 1994 году, а распалась в 2011 году. Среди главных хитов дуэта песни «Белое платье», «Ласковая моя», «Сынок» и «Желанная».

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