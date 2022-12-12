Группа «Чай вдвоем» воссоединится в 2023 году

Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о воссоединении
группы «Чай вдвоем», в 2023 году выйдет их совместный сингл.
Артисты решили вернуться к совместному проекту, потому что
сейчас стало модно воссоединяться. Но они начнут с нового материала, а не с
хитов.
«Все сейчас делают коллаборации. Какую еще коллаборацию
делать мне? Денис у меня спросил, с кем ему делать коллаборацию.
А говорю: "А мне с кем?" И мы решили сделать
коллаборацию», — сказал Костюшкин 5-tv.ru.
Воссоединение «Чая вдвоем» произойдет с нового сингла,
который выйдет уже в 2023 году. название и тема песни пока неизвестно.
Группа «Чай вдвоем» появилась в 1994 году, а распалась в
2011 году. Среди главных хитов дуэта песни «Белое платье», «Ласковая моя», «Сынок» и «Желанная».