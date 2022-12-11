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Ураганы во Флориде раскрыли вековую тайну исчезнувшего судна

Источник:
Sibnet.ru
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Обрушившиеся на Флориду ураганы помогли раскрыть вековую загадку — найти останки исчезнувшего судна, скрывавшиеся под песками больше столетия.

Странный объект из дерева и металла длиной около 24 метров обнаружили на пляже города Дейтона-Бич во Флориде после обрушившихся на штат ураганов «Ян» и «Николь», сообщают американские СМИ.

Исследователи пришли к выводу, что это остатки частного торгового судна XIX века. «Это реликвия ушедшей эпохи, куда нам редко удается заглянуть», — сказал археолог Чак Мейде.

Ученые решили на время оставить останки судна в песке. Их изъятие потребует больших затрат. Пока они остаются влажном песке и вне света, им ничего не угрожает.

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