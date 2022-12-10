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Поцелуй Медведевой и Федотова убрали из «Ледникового периода»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Евгения Медведева и Федор Федотов станцевали под музыку из «Щелкунчика» в новом выпуске проекта «Ледниковой период», пара по кадрам со съемок должна была поцеловаться, но такого эпизода в эфире не было.

Федор Федотов заменил в «Ледниковом периоде» предыдущего партнера Медведевой Даню Милохина. С блогерам фигуристка не раз целовалась во время выступлений.

Перед выходом нового выпуска «Ледникового периода» в Сети появились кадры, где Медведева и Федотов целуются. Но выступление пары в эфире прошло без этого момента. Пара лишь намекнула на возможный поцелуй, приблизившись друг к другу неприлично близко.

Члены жюри поставили Евгении Медведевой и Федору Федотову за технику и артистизм высшие баллы. По итогам прошедших выпусков пара остается лидером турнирной таблицы. Они делят первое место с парой Марата Башарова и Оксаны Домниной.

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