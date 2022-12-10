Новосибирцам привезли таиландские и пакистанские мандарины

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Новосибирцы тоннами покупают мандарины, приехавшие из Таиланда и Пакистана, сообщило Sibnet.ru в официальном ответе на запрос Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.
Основной объем импортных мандарин поступает в Новосибирск из
европейской части России. Через местную таможню в этом году провозили не менее
40 тонн китайских мандаринов, а также 0,125 тонны цитрусов из Таиланда.
Также таможенники проверили 492 тонн мандаринов, ввезенных
из Казахстана и Киргизии. 192 тонны из этого груза были возвращены отправителям
из-за нарушения закона о карантине растений — 144 тонны пакистанского и 55 тонн
китайского происхождения.
В целом в Россию везут мандарины из ЮАР, Марокко, Южной Кореи и других
стран.