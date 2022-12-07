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От пессимизма до оптимизма: что ждет авторынок в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году составят от 500 тысяч до 845 тысяч штук. На рынке останутся российские и китайские бренды, а другие марки будут ввозить в лучшем случае по параллельному импорту.

Национальное агентство промышленной информации предложило три сценария прогноза продаж новых легковых автомобилей в следующем году: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

Они основаны на производственных планах российских автозаводов, возможностях запуска производства китайских брендов и способам организации параллельного импорта. Аналитики НАПИ предполагают, что санкции против России сохранятся до конца 2023 года.

Согласно базовому сценарию в России останутся отечественные и китайские бренды. Производство корейских автомобилей не будет возобновлено, но они попадут в страну по параллельному импорту. Также будут поставки машин из Ирана, Индии и других дружественных стран, а также авто иностранных брендов, произведенных в Китае.

При оптимистичном варианте южнокорейские производители останутся в стране, их будут завозить через дистрибьюторскую сеть автопроизводителей. «Серый» ввоз машин ушедших марок продолжит набирать обороты.

В пессимистичном прогнозе бренды из Южной Кореи окончательно свернут работу в России, а параллельный импорт прекратится из-за контрмер со стороны третьих стран, боящихся попасть под санкции.

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Директор по коммуникациям ГК «АвтоДом» Анна Уткина рассчитывает, что в 2023 году объем продаж новых автомобилей составит не более 800 тысяч штук. При этом цены могут повыситься примерно на 10%.

«В следующем году китайские бренды будут одними из лидеров по продажам новых автомобилей, так как их поставки имеют возобновляемость. Но важное условие для повышения объема реализации — локальная сборка из машинокомплектов без колес», — сказала Уткина «Известиям».

Падение на 60%

Продажи автомобилей в 2022 году упадут на 60%, составив 664-666 тысяч штук, спрогнозировал «Коммерсантъ» и профильные эксперты. Это на 1 миллион меньше, чем годом ранее. И это будет самое глубокое падение в истории российского рынка.

Это первый кризис, когда в России массово приостановились автомобильные производства. Сейчас в стране в сегменте легковых авто и LCV работают только отечественные АвтоВАЗ и УАЗ, а из зарубежных — Haval.

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 года составила 2,29 миллиона рублей, что на 19% больше, чем в конце 2021 года. За весь прошлый год новые машины подорожали на 18% до 1,99 миллиона рублей за автомобиль.

Цены в 2023 году вниз не пойдут, пока существует дефицит бюджетных седанов, считает Сергей Удалов из «Автостата». Другие эксперты согласны, что автомобили не подешевеют, пока рынок н насытится.

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