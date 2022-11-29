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Грядет дефицит: полиция и такси остались без новых авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
МВД не смогло найти поставщика новых патрульных автомобилей для ГИБДД, а «Яндекс» больше не собирается закупать машины у АвтоВАЗа — в сложившихся условиях на российском рынке нет ни отечественных, ни локальных крупных партий.

МВД планировало в этом году закупить 2,8 тысячи машин на 4,5 миллиарда рублей, но ведомство не объявило конкурсы.

«Подразделения органов внутренних дел обеспечены широким перечнем современных транспортных средств, позволяющих оперативно реагировать на поставленные задачи», — приводит «Коммерсантъ» позицию МВД.

Поставщиками полицейских машин ранее выступали дилеры Skoda, Hyundai и АвтоВАЗа. Сейчас выбор значительно сократился после приостановки большинства автопроизводств в РФ, констатировал Сергей Удалов из «Автостата».

Сейчас невозможно закупить большую партию Lada Vesta, так как ее выпуск приостановлен. Фактически кроме Lada Granta и УАЗ «Патриот» остается только китайский Haval. 

Модели F7 и F7x осенью получили одобрение типа транспортного средства в полицейской аэрографии, но подтверждения, что такие машины будут закупаться, так и не появилось. Цены на F7 начинаются от 2,2–2,4 миллиона рублей.

Единственный вариант, который может использовать ГИБДД, — Lada Granta, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Яндекс» не нашел авто в АвтоВАЗе

Крупнейший российский агрегатор «Яндекс Такси» просил у АвтоВАЗа 50 тысяч автомобилей Lada, сообщал в сентябре глава концерна Максим Соколов.

В письме к нему представители «Яндекса» отмечали, что Lada, уже использующиеся в таксопарках, «зарекомендовали себя как надежные транспортные средства». Но оказалось, что в следующем году партнерства не будет.

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«Яндекс» был заинтересован в единственной модели — Lada Vesta с автоматической коробкой передач. Сейчас эта модель не сходит с конвейера.

По планам сборка Vesta возобновится весной 2023 года. При этом весь следующий год семейство будет выпускаться только с механической коробкой передач. В лучшем случае автоматическая коробка передач появится в 2024 году.

«Яндекс.Такси» использовал для самого массового сегмента «Эконом» автомобили таких производителей, как Kia, Skoda, Volkswagen, которых сейчас нет в дилерских центрах.

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syris

Франциск оказывается настолько туп, как и хохлы,что не могут понять ,что с нацистской мразью борется...

korvinsS

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nicollaich

Татьяна Буцкая вчера родилась? Следующим её шагом должно быть обвинение Б.Моисеева в пропаганде гомосексуализма.

Alhazred

Господи, ты совсем ополоумел уже)))