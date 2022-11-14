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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ перечислил преимущества «механики» перед автоматом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ перечислил важных плюсов ручной коробки передач перед автоматической, например она надежнее, а езда на ней экономичнее.

АвтоВАЗ в блоге на Дзене уверяет, что простота механики делает ее выгоднее в эксплуатации и ремонте по сравнению с более сложным автоматом.

Кроме того, умелый водитель на «механике» сэкономит топливо. Среди факторов — способность видеть рисунок дороги и плавный старт авто с места.

Также МКПП рулит на плохой дороге. «Например, попав в колею с жидкой грязью или мокрым снегом, вы можете буксовать на механике, чтобы раскачать автомобиль и выбраться из западни», — говорится в материале.

Еще механика «позволяет получить максимум удовольствия от включения в этот увлекательный процесс».

АвтоВАЗ рассказал о преимуществах «механики» в условиях, когда не может производить машины с «автоматом». Установка «робота» AMT невозможна без импортных актуаторов Bosch, а вариатор Jatco ушел вместе с концерном Renault. По словам главы завода Максима Соколова, возобновление выпуска моделей с автоматом возможно в лучшем случае через полтора года.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Да, один тут прям за ВСУ топит под такой фамилией)))

Удавиков

премьер бриташки не хочет объявить британию страной - террористом