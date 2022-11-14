АвтоВАЗ перечислил преимущества «механики» перед автоматом

АвтоВАЗ перечислил важных плюсов ручной коробки передач перед автоматической, например она надежнее, а езда на ней экономичнее.

АвтоВАЗ в блоге на Дзене уверяет, что простота механики делает ее выгоднее в эксплуатации и ремонте по сравнению с более сложным автоматом.

Кроме того, умелый водитель на «механике» сэкономит топливо. Среди факторов — способность видеть рисунок дороги и плавный старт авто с места.

Также МКПП рулит на плохой дороге. «Например, попав в колею с жидкой грязью или мокрым снегом, вы можете буксовать на механике, чтобы раскачать автомобиль и выбраться из западни», — говорится в материале.

Еще механика «позволяет получить максимум удовольствия от включения в этот увлекательный процесс».

АвтоВАЗ рассказал о преимуществах «механики» в условиях, когда не может производить машины с «автоматом». Установка «робота» AMT невозможна без импортных актуаторов Bosch, а вариатор Jatco ушел вместе с концерном Renault. По словам главы завода Максима Соколова, возобновление выпуска моделей с автоматом возможно в лучшем случае через полтора года.