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Лайфхак по спасению елки от кота показали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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В Сети появилось видео, авторы которого дают наглядный шуточный совет, как спасти новогоднюю елку от атак кота. А как на самом деле защитить елку от настойчивого мурлыки?

Видео, где на ветку елки вместо игрушки прикрепили фотографию кота, появилось в Сети. Домашний питомец, затеяв «конкурента» на дереве боится подойти к ели и принимает боевую стойку.

Чувство опасности на самом деле может остановить пушистого разбойника и выработать рефлекс, не позволяющий ему подходить к елке. 

Запахи и звуки отпугнут кошек

Самый простой способ — опрыскать елку неприятным для кота запахом. В воду нужно добавить несколько капель эфирного масла — лимона или лаванды — и опрыскать им дерево.

Непривычное амбре может отпугнуть кота, главное не забывать опрыскивать ель раз в два дня, чтобы запах не выветривался. Но не всегда резкие ароматы могут победить кошачий охотничий инстинкт, и животное продолжает атаковать дерево.

Тогда можно попробовать опрыскать не елку, а самого кота. Не эфирным маслом, конечно, а обычной водой из пульверизатора. Каждый раз, когда охотник будет приближаться к ели, нужно брызнуть в него и крикнуть «Нельзя!» К сожалению, даже под страхом холодного душа некоторые кошки, поджав уши, продолжают подбираться к елке.

Тогда можно использовать громкие и резкие звуки. Как только кот приблизиться к дереву, хлопнуть в ладоши, или ударить ложкой по металлической крышке от кастрюли. Правда для этого придется постоянно держать к комнате «музыкальные инструменты».

Как понять желания котов

Порой любые ухищрения человека не действуют на мужественных котов, и они продолжают охоту на большое дерево с блестящими игрушками. 

Наказывать игривого мурлыку не нужно, как только ему это надоест, он успокоится. Правда на время охоты придется убрать с елки стеклянные игрушки, электрические гирлянды и дождик, чтобы кот не травмировал себя.

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