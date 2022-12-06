Алла Пугачева оставила новое послание недоброжелателям

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Певица Алла Пугачева после скандального отъезда из России снова обратилась к тем, кто устраивает травлю ее семье.
«Многие меня спрашивают каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. <…> Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все», — написала Пугачева в соцсети.
Примадонна после начала военной спецоперации уехала из России. С семьей она обосновалась в Израиле. В сентябре певица вернулась в России, в это время ее мужа Максима Галкина признали иноагентом.
Алла Пугачева сначала попросила признать иноагентом и ее, а затем покинула Россию. Многие поклонники и представители творческой интеллигенции в тот момент артистку поддержали.
ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
Алёна 717832Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.
pepelmetalВидимо мало Биев комбят, ещё просят!
mosquito__2010Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....